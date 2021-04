Beira Rio reinaugura fábrica em Mato Leitão

A nova fábrica da Calçados Beira Rio em Mato Leitão voltou a operar na sexta-feira, com uma área construída de 7,2 mil m2 - foram investidos R$ 43 milhões no complexo, incluindo equipamentos e maquinários. A empresa deve gerar 180 empregos diretos, com base na recontratação de colaboradores dispensados devido ao incêndio ocorrido em 2020, além de 1,5 mil empregos indiretos, alocados entre os ateliês estima-se entre 20 a 30 empresas terceirizadas , que prestarão serviço à essa unidade, integralizando a capacidade produtiva de 25 a 30 mil pares/dia.

Parte da reconstrução contou com o apoio da prefeitura de Mato Leitão por meio de incentivo industrial. Prezando agilidade, a produção fabril agora entregará os calçados cortados aos ateliês, preparados para o acabamento. Com isso, foi dado um novo fôlego para a revisão de qualidade e o embarque que marca o retorno do produto para a fábrica a fim de cumprir pedidos de clientes nacionais e internacionais.

"Geramos postos de trabalho e somos importantes contribuintes de ICMS e outros impostos que atuam, de forma direta ou indireta, no fomento à educação, saúde e segurança do povo gaúcho. Sendo assim, não poderíamos deixar de agradecer nossos colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade por acreditarem na força desse grande projeto", informou Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio.

Atualmente, a Beira Rio conta com 9 mil empregos diretos e 25 mil indiretos distribuídos entre as 11 fábricas instaladas no Rio Grande do Sul. Um complexo que também inclui 300 empresas prestadoras de serviço em vários municípios do estado, além de fornecedores. Com a nova sede em Mato Leitão, as expectativas da empresa aumentam, especialmente para consolidar a atuação no mercado interno e na América Latina.