Empresas de alimentos da Argentina realizam missão comercial on-line no RS

Uma missão comercial virtual comporta por um grupo que reúne 48 empresas argentinas, entre elas fabricantes e comercializadoras de biscoitos, massas, panificados, laticínios e alimentos gourmet, ocorre entre os dias 19 e 30 de abril. A ação, que tem como foco rodadas de negócios no Rio Grande do Sul, é promovida pelo Consulado Geral da Argentina em Porto Alegre, através do Ministério das Relações Exteriores daquele país.

De acordo com o cônsul-geral da Argentina em Porto Alegre, Jorge Perren, com a pandemia, outras alternativas de negócios foram criadas com o objetivo de aumentar as exportações. Perren vê vantagens e desvantagens. “A promoção do comércio não pode parar e, em 2020, começamos a fazer rodadas de negócios e uma série de missões comerciais virtuais”, explica. Perren diz que os negócios realizados pelos métodos tradicionais tiveram de ser abandonados e isto trouxe uma despersonalização. No modelo on-line, há uma redução de gastos com viagens, pode-se alcançar um número maior de pessoas, além de promover uma redução de custos.

O cônsul explica que os encontros virtuais são flexíveis e visam atender plenamente os quesitos de datas e horários ideais entre as partes interessadas no diálogo. Nestas rodadas de negócio, segundo Perren, participam apenas os negociadores, sem a interferência externa. Em relação aos encontros, em alguns casos eles podem ocorrer até em outras datas estabelecidas pela missão, porém previamente agendadas.