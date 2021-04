Governo gaúcho apresenta sete projetos de lei de fomento à economia

O governador Eduardo Leite e secretários apresentaram aos deputados da base aliada uma série de projetos e medidas que têm o intuito de estimular o desenvolvimento econômico como estratégia de enfrentamento à pandemia no Estado. O Estado planeja uma reforma operacional do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi) e do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS), a implementação de um Marco Legal do Gás Natural, benefícios para silos metálicos e resinas, a facilitação para importação no Programa de Incentivos à Cadeia Produtiva de Veículos de Transporte de Carga (Procam/RS), contragarantias a empréstimos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (divididos em dois projetos de lei) e estímulo à aquicultura.

"Estamos liderando um processo de reestruturação do Estado, com reforma nas carreiras dos servidores e na previdência e privatizações em curso. Dentro deste contexto, é importante dizer que, mesmo em meio à pandemia, estou muito entusiasmado com as colheitas que virão, fruto do trabalho que estamos fazendo conjuntamente. Será um ano muito importante para consolidarmos esse projeto de estruturação do Rio Grande do Sul. Já avançamos muito, mas a colheita leva tempo", explicou Leite.

Os sete projetos de lei serão encaminhados à Assembleia Legislativa para apreciação e votação por parte dos parlamentares. Há, ainda, dois projetos referentes ao Pró-Etanol e à Lei Gaúcha de Inovação que já foram entregues à Assembleia Legislativa no ano passado. Para o caso dessas duas propostas, o Estado pedirá votação em regime de urgência.

As propostas que irão ao Legislativo