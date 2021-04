Preço do gás natural será reajustado no Rio Grande do Sul

A partir de 15 de abril entram em vigor as novas tabelas do gás natural para todos os clientes da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O reajuste de tarifas foi autorizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e considera somente o repasse do aumento do custo de aquisição do gás, refletindo, em especial, a elevação na cotação do Brent, câmbio e IGP-M.