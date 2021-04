Bloco com aeroportos gaúchos é arrematado por R$ 2,1 bilhões pelo Grupo CCR

Ofertando um pouco mais de R$ 2,1 bilhões, a empresa Companhia de Participações em Concessões (CPC), uma das empresas do Grupo CCR (que também administra a rodovia Freeway, no Rio Grande do Sul), venceu o Bloco Sul do leilão da 6ª rodada de concessão aeroportuária realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na manhã desta quarta-feira (7). O lote compreende três aeroportos no Estado: Pelotas, Uruguaiana e Bagé, além de complexos em Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri e Londrina, no Paraná, e estruturas em Navegantes e Joinville, em Santa Catarina.

O grupo superou outras duas propostas, apresentando uma oferta que representou um ágio de 1.534,36% em relação à contribuição inicial prevista no certame. O lance mínimo para vencer a disputa e conquistar a concessão desses empreendimentos por 30 anos tinha sido fixado em R$ 130,2 milhões. A CPC detém, desde 2008, a participação de 40% da Renovias, concessionária de rodovias do estado de São Paulo. Em outubro de 2010, a CPC passou a controlar 100% da CCR SPVias, outra concessionária paulista e, em 2012, assumiu 80% do capital social da concessionária CCR Barcas, a quarta maior operadora de transporte aquaviário do mundo. A CPC também possui 46,5% da Quiport, operadora do Aeroporto Internacional de Quito, no Equador, 97,15% da Aeris Holding Costa Rica S.A., operadora do Aeroporto de Juan Santamaría, na Costa Rica, e 79,8% de participação na Curaçao Airport Partners NV, concessionária do aeroporto de Curaçao. No Brasil, o Grupo CCR também é o maior sócio privado na operação do aeroporto de Confins, em Minas Gerais.

Com a entrada da iniciativa privada na administração desses aeroportos do Bloco Sul, até então de responsabilidade da Infraero, o Ministério da Infraestrutura informa que a previsão total de investimentos nesses terminais durante o período de concessão é de R$ 2,8 bilhões e devem ser criados quase 48 mil empregos. A receita estimada para toda a concessão desse lote especificamente é de R$ 7,4 bilhões. De acordo com a pasta, “a importância do Bloco Sul se traduz na sua vocação econômica voltada ao turismo de eventos e negócios, além do transporte de cargas para exportação e importação. A região abriga importantes polos industriais nos setores de saúde e tecnologia, tendo os dois maiores portos secos da América Latina localizados nos municípios de Foz do Iguaçu e Uruguaiana”.

Quanto aos empreendimentos no Rio Grande do Sul, segundo dados da Infraero, o aeroporto de Bagé conta hoje com uma pista com 1,5 mil metros de comprimento e 30 metros de largura e um terminal de passageiros de 600 metros quadrados, com capacidade para 200 mil usuários ao ano. Já o complexo de Pelotas possui uma pista de 1.980 metros por 42 metros, um terminal de 1.098 metros quadrados e pode atender até 800 mil pessoas por ano. Enquanto a estrutura de Uruguaiana verifica uma pista de 1,5 mil metros por 30 metros, terminal de 800 metros quadrados e possibilidade de atuar com 300 mil passageiros ao ano. Ainda conforme informações da Infraero, Bagé registrou no ano passado 437 pousos e decolagens, com 1.774 passageiros, Pelotas 771 voos, com 10.107 usuários, e Uruguaiana 270 operações, com 4.671 passageiros.

Dentro do contrato de concessão que será firmado, entre as contrapartidas previstas para serem feitas nas estruturas no Rio Grande do Sul, estão a adequação da capacidade de processamento de usuários e bagagens, incluindo terminal de passageiros e estacionamento de veículos, a implantação de áreas de segurança de fim de pista, além de prover sistema visual indicador de rampa de aproximação do tipo PAPI (Precision Approach Path Indicator – que através de luzes auxilia o piloto na hora do pouso). Se forem considerados os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEAs) desenvolvidos sobre os aeroportos que serão licitados, o complexo de Pelotas precisaria de um investimento total de R$ 71 milhões (no prazo de 30 anos, mas boa parte dos recursos desembolsados no começo da concessão) para contemplar a adequação do nível de serviço e sua ampliação, segundo o crescimento esperado da demanda, enquanto Uruguaiana de R$ 66 milhões e Bagé de R$ 69 milhões.

Lote Sul foi o mais valorizado na disputa