Saraiva fará leilão de lojas e e-commerce no dia 16 de abril

A rede de livrarias Saraiva, que está em recuperação judicial, fará no dia 16 de abril o leilão de suas lojas e da operação de e-commerce. Os interessados devem se habilitar até o dia 12, com as propostas devendo ser enviadas até o dia 15. Com uma dívida de aproximadamente R$ 675 milhões, a Saraiva entrou com pedido de recuperação judicial em 2018.

A empresa vai receber ofertas por três unidades produtivas isoladas (UPI). A primeira é constituída por lojas físicas e tem preço mínimo de R$ 189,1 milhões. Já a segunda envolve a operação do comércio eletrônico, com preço mínimo de R$ 150 milhões. Há uma terceira opção de venda de um pacote misto dos negócios de lojas e de e-commerce, pelo preço que for ofertado pelos interessados.

De acordo com o site da empresa, a Saraiva possui 37 lojas em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, a livraria conta com duas unidades em Porto Alegre, nos shoppings Praia de Belas e Iguatemi, e uma no shopping Iguatemi de Caxias do Sul.