Setor de eventos articula inclusão em novo auxílio emergencial ou linha de crédito

auxílio emergencial Excluídos do projeto de lei do Executivo que institui oem apoio às atividades econômicas (PL65/2021), na pauta de votação da Assembleia Legislativa (AL) desta terça-feira (6), os profissionais do setor de eventos gaúcho articulam com deputados e secretários de Estado a inclusão do segmento em algum novo tipo de benefício ou linha de crédito facilitada, como forma de minimizar as perdas contabilizadas ao longo de mais de um ano sem atividades.

pedido de inclusão Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos (Agepes) Na semana passada, em ofício encaminhado à Secretaria Estadual de Turismo, o setor chegou a oficializarno auxílio emergencial. No documento, assinado pela, a entidade solicitou a inserção de mais de 50 atividades do segmento, elencadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), entre os beneficiários da proposta estadual. Também pediu auxílio para buscar, junto ao governo federal, a supensão de obrigações com o Banco do Brasil e a Caixa Federal, principalmente referentes a empréstimos como o Pronampe, alteração em fluxo de pagamentos, ampliação de carências e diminuição dos juros.

"Os empréstimos foram contraídos e pensados num retorno aos trabalhos no início de 2021, mas a realidade é que os trabalhos do setor de eventos serão os últimos a retornar, ou seja, as empresas que contraíram empréstimos para giro em 2020 ainda não têm condições de honrar e pagar as prestações", destaca o documento.

A Agepes também sugeriu isenção de IPVA para veículos de empresas de eventos e para até um carro em nome de sócio de empresa ou profissionais autônomos ou microempresários do ramo, além de auxílio para os trabalhadores informais e microempreendedores individuas (MEI), o que atenderia a uma parcela ampla do profissionais do setor, como garçons, manobristas, montadores, assistentes de luz, cinegrafistas, fotógrafos, enre outros, geralmente contratados por demanda e sem garantias trabalhista nem de renda no momento. Suspensão de cortes de água e energia das empresas de eventos e isenção de ICMS e parcelamento desses e demais impostos estaduais também estariam no escopo da proposta.

Outra solução buscada pelo segmento é a liberação de linhas de crédito focadas nas micro e pequenas empresas, com taxas subsidiadas e carências maiores e ampliação da faixa de empresas habilitadas para a concessão de empréstimos. Segundo a presidente da Agepes, Claudia Fattore de Matos, o setor ainda está abalado pela não inclusão no PL65/2021, mas seguirá em busca de outros caminhos para garantir a sobrevivência das empresas.

"Estamos parados há 12 meses e com expectativa de pelo menos mais seis meses estagnados, então, é preciso uma forma de recuperar esta perda, mesmo que sendo a contração de dívidas a longo prazo", aponta a dirigente no documento.

O segmento, que tem ressaltado as dificuldades no acesso ao crédito, enfatiza ainda que cabe ao governo auxiliar as empresas a obter capital de giro junto a instituições como Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Badesul- Agência de Fomento e Banrisul.

Nesse sentido, está em negociação no governo do Estado a criação de uma linha de fomento menos burocrática e que atenda às necessidades emergenciais do setor. Também há a possibilidade de ser protocolado na AL um projeto autorizando o BRDE a captar recursos para aplicação via cooperativas de créditos parceiras. Essas articulações estariam sendo feitas entre o setor e as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e de Planejamento, Governança e Gestão, que têm agendas nesta semana para alinhavar as propostas.

Emendas partidárias podem ser alternativa para buscar ampliação dos segmentos beneficiados