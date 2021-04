Petrobras aumentará em 39% preço do gás natural

Um importante insumo energético, principalmente para o segmento industrial, sofrerá uma expressiva alta de custo a partir de 1º de maio. A Petrobras informou nessa segunda-feira (5) que os preços de venda de gás natural para as distribuidoras estaduais terão aumento de 39% em R$/m3 (reais por metro cúbico), com relação ao último trimestre. Em nota, a Sulgás, concessionária que compra o gás natural da Petrobras e faz o produto chegar ao consumidor final no Rio Grande do Sul, informa que ainda não está definido o impacto do incremento do custo do gás anunciado nas tarifas praticadas pela companhia.

A estatal gaúcha destaca que, quando o realinhamento de preços ocorrer, "deverá refletir apenas o repasse da variação no custo de aquisição do gás, sem nenhum ganho para a distribuidora". A Sulgás reforça também que, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), os serviços prestados pelas concessionárias de gás natural no Brasil respondem por 17% do valor final do produto, o que corresponde à operação, manutenção dos ativos, expansão da rede e remuneração das empresas. O maior peso no preço final é o da molécula (o combustível em si), seguido da tarifa paga ao transportador, que somadas correspondem a 59% do custo do produto. Impostos federais e estaduais representam aproximadamente 24% do valor pago pelos consumidores.

O secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, argumenta que, como a Petrobras é quem determina o preço da molécula, não há muito o que fazer em uma situação como a desse reajuste. "A Sulgás verificará o que tem que ser feito, mas provavelmente não se possa fugir (do aumento), porque a empresa não pode trabalhar no negativo", frisa o dirigente. Ele acrescenta que a companhia não pode se colocar em uma posição em que prejudique os serviços que presta. Além disso, a estatal gaúcha encontra-se hoje em um processo de privatização e uma eventual fragilização da distribuidora poderia afetar a atratividade dessa iniciativa frente a potenciais interessados.

Já o coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs, Edilson Deitos, admite que os reflexos nos custos industriais, com o aumento do gás natural, são muito impactantes. "Caso viabilizarmos o gasoduto Uruguaiana ao Polo Petroquímico de Triunfo e a alternativa de recebermos GNL (gás natural liquefeito) via porto de Rio Grande, a indústria gaúcha terá outras fontes de negociações e poderá ser mais competitiva", projeta o empresário. Nessa mesma linha, a Sulgás comenta que "de forma coordenada com outras quatro distribuidoras do Centro-Sul do País está com uma chamada pública em andamento buscando novos fornecedores de gás natural, com o intuito de ampliar a concorrência para a oferta de gás".

Também através de nota, a Abegás enfatiza que os reajustes realizados pela Petrobras serão repassados para o consumidor sem que as distribuidoras tenham qualquer ganho decorrente desse aumento. Segundo o comunicado, as elevações no preço do gás natural não trazem benefícios para as distribuidoras estaduais. Ao contrário, acabam tirando competitividade do gás natural em relação às outras fontes de energia tradicionais como a gasolina, o óleo combustível, o GLP (gás de botijão) e a eletricidade.

Elevação acompanha oscilações do petróleo e do câmbio

No trimestre, cotação do petróleo subiu quase 40%

ANDRÉ MOTTA DE SOUZA/AGÊNCIA PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC