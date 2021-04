Empresa gaúcha usa tecnologia da Nasa em climatizador para reduzir risco com Covid

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Bioseta Inteligência Ambiental, com sede em Esteio, está lançando equipamento que utiliza filtros e um sistema de proteção ativa desenvolvido pela Nasa, a agência espacial norte-americana, que aumenta a segurança em relação ao coronavírus: a Foto-Hidro-Ionização.

O equipamento, batizado como Guardian Safe, tem um um sistema de desinfecção ativa para garantia da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados e foi desenvolvido pela consultoria ambiental após uma série de ensaios realizados em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). De acordo com a fabricante, o sistema pode ser utilizado em qualquer espaço de uso coletivo e ambiente profissional, reduzindo o risco de contaminação por vírus e bactérias.

A Foto-Hidro-Ionização era oxidantes naturais, em especial o peróxido de hidrogênio, tecnologia já utilizada fora do Brasil em hospitais e indústrias para purificar o ar dos ambientes. O produto da fabricante de Esteio já tem patente requerida e o equipamento conta com tecnologia que utiliza a própria umidade do ar como matéria-prima.

O sistema também ação também nas superfícies, combatendo bactérias, fungos e vírus. Além de eliminar contaminantes biológicos para grandes ambientes, a Bioseta criou uma versão menor, para uso doméstico, do equipamento, que se adapta ao aparelho de split. O projeto foi desenvolvido pelos irmãos Bruno Osório e Melina Osório dos Santos, sócios da Bioseta.

Melina, que é engenheira de produção com especialização em design de serviços, ressalta que o equipamento foi projetado para atender as necessidades das empresas que precisam reunir várias pessoas em um mesmo ambiente, em reuniões por exemplo, e também para espaços corporativos, lojas e restaurantes, com fluxo maior de pessoas.

De acordo com o Osório, a Bioseta planeja fazer a comercialização ou locação do Guardian Safe para empresas e eventos e do Split System para uso doméstico. O projeto teve investimento da ordem de R$ 500 mil e a empresa espera recuperar o capital investido até o final de 2022.