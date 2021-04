Fórum da Liberdade terá edição online com foco no mundo digital

Analistas políticos, empreendedores e pensadores de diferentes campos da ciência participam, nos dias 12 e 13 de abril, do Fórum da Liberdade 2021, uma edição 100% online e gratuita promovida pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE). O fio condutor dos debates esse ano será a dicotomia entre as oportunidades que chegam com o mundo digital e a polarização dos debates, que leva à criação de bolhas.

"O Digital Limita ou Liberta" será a pergunta central abordada, em todas as suas nuances, nos 11 painéis previstos. Entre os confirmados, estão o cientista político americano Jason Brennan, o sociólogo húngaro Frank Furedi, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, que debaterão sobre o quanto hoje somos reféns de milícias digitais.

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer (MDB, 2016-2018), abordará o tema "O que um presidente tem a dizer?". Outros nomes presentes serão Alexandre Ostrowiecki, fundador do portal Ranking dos Políticos, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ao todo, são 26 palestrantes.

"Queremos pautar o debate de ideias sobre esse tema que é muito atual e, mesmo no digital, tenho certeza que conseguiremos promover conversas muito ricas", comenta a presidente do IEE, Júlia Tavares. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo link www.forumdaliberdade.com.br.

A gestora relembra que, no ano passado, foi preciso fazer uma adaptação do formato do evento 15 dias antes, em função do cenário da pandemia. Em 2021, houve mais tempo para se organizar, mas, ainda assim, foi preciso desenhar vários cenários. "Tínhamos diversos planos para executar de acordo com o momento que estaríamos da pandemia. Chegamos a pensar no modelo híbrido, de ter uma parte do público na Pucrs, mas a piora do cenário nos fez voltar atrás e decidir pelo online", relata.

Se, por um lado, perde-se o clima de um evento ao vivo e as possibilidades de interação, por outro, a versão digital traz um público maior e mais diversificado, com participantes de vários estados. "Vamos ter um debate sem barreiras físicas", projeta Júlia.

Para instigar a curiosidade e a reflexão entre a população e mobilizar para a participação no Fórum da Liberdade, o IEE realizará uma intervenção cultural em Porto Alegre. Serão instaladas seis estruturas de andaime, com o formato horizontal, em diferentes regiões da capital gaúcha, com o logotipo e o tema do Fórum.