Bolsas da Ásia fecham em alta, após sinais de recuperação dos efeitos da pandemia

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira (1º) após uma série de dados, em especial do Japão, sugerir que a região continua se recuperando dos efeitos da pandemia de Covid-19. O índice japonês Nikkei subiu 0,72% em Tóquio, a 29.388,87 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,97% em Hong Kong, a 28.938,74 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,85% em Seul, a 3.087,40 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,85% em Taiwan, a 16.571,28 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,71%, a 3.466,33 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,11%, a 2.242,19 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de siderúrgicas.

A confiança de grandes empresas do setor manufatureiro do Japão voltou a níveis pré-pandemia, graças à retomada da economia global, com o chamado índice Tankan saltando de -10 em dezembro para 5 em março, segundo pesquisa trimestral divulgada pelo BoJ, como é conhecido o banco central japonês.

Além disso, o índice de gerentes de compras (PMI) industrial japonês subiu de 51,4 em fevereiro para 52,7 em março, atingindo o maior nível desde outubro de 2018. O PMI industrial da China, por outro lado, caiu de 50,9 para 50,6 no mesmo período, mas manteve-se acima da barreira de 50 que indica expansão de atividade.

Os ganhos na Ásia também vieram após o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciar ontem proposta para viabilizar investimentos de cerca de US$ 2 trilhões em projetos de infraestrutura.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,56% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.828,70 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

