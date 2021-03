Prefeitos e empresários da Serra pleiteiam flexibilizações para o feriado de Páscoa

Prefeitos e representantes de cidades da Serra gaúcha estiveram reunidos virtualmente, nesta quarta-feira (31), com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, e com o recém-empossado secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, para retomar as tratativas de flexibilização de atividades de comércio, turismo e serviços da região. O grupo, que há uma semana vem articulando junto ao Executivo gaúcho soluções para amenizar as perdas econômicas em função das restrições às atividades, apresentou demandas e sugestões com esperança de obter algum tipo de abertura já para o feriadão de Páscoa, que inicia na sexta-feira (2).

O encontro deu sequência aos debates iniciados na terça (30), em reunião presencial de Lemos Júnior com o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, acompanhado do presidente da Câmara, Daniel Michaelsen, e de Erich Grings, representando os empresários serranos.

contemplar serviços de gastronomia e turismo realizado protestos demissões em massa O grupo vem defendendo a necessidade urgente de, principais receitas das cidades serranas, nas flexibilizações em análise pelo Palácio Piratini. Profissionais do setor têm, inclusive, organizado campanhas em defesa da retomada das atividades,e chamado a atenção para o risco de um movimento dede trabalhadores ligados aos segmentos turísticos.

Na manhã desta quinta (1), o Gabinete de Crise estadual reúne-se para avaliar o cenário da pandemia e a possibilidade de liberação de algumas atividades.

Segundo Wolf, as negociações junto ao governo nesta semana foram consideradas "muito positivas", com vários prefeitos e dirigentes regionais reforçando aos secretários a necessidade de flexibilizações já para o fim de semana. “Estamos buscando todos os meios possíveis para sensibilizar o governo do Estado, e temos a expectativa de que ainda nesta semana aconteça uma manifestação do governador Eduardo Leite a respeito do tema”, relata o prefeito.

Wolf levou ao Executivo gaúcho as demandas em nome de mais de 100 empresários e profissionais liberais da região, que aguardam ansiosos a possibilidade de voltar a abrir parques turíticos ao público e ampliar os horários de atendimentos do comércio e de restaurantes, principalmente aos finais de semana.

De acordo com o secretário do Turismo, o governo reconhece a legitimidade das solicitações e está empenhado na análise de todos os indicadores da pandemia, que embasarão as futuras decisões. "Recebemos todos os argumentos dos representantes da Serra e estamos empenhados nisso. Entendemos que o turismo precisa de atenção e tem importância fundamental na recuperação econômica do Estado, mas qualquer decisão depende de uma profunda análise do cenário da pandemia, que é o que está sendo feito", destacou Santini.