Bolsas da Europa fecham sem direção única, mas encerram trimestre no azul

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira (31) após a divulgação de indicadores econômicos na região e à espera de pacote trilionário de investimento na infraestrutura dos Estados Unidos. O recrudescimento da pandemia de coronavírus também segue no radar de investidores.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações do continente, encerrou em baixa de 0,24%, a 429,60 pontos, mas subiu 7,66% no trimestre, a maior alta para os três primeiros meses do ano desde 2010.

Nesta quarta à tarde, Biden divulgará detalhes sobre o plano de investimentos em infraestrutura, que deve mobilizar cerca de US$ 2 trilhões ao longo de oito anos, em parte financiado por aumentos de impostos.

Em meio à espera pelo anúncio, operadores no Velho Continente monitoraram dados locais. Na zona do euro, a taxa anual de inflação ao consumidor acelerou de 0,9% em fevereiro para 1,3% em março, como se previa, segundo números preliminares divulgados nesta quarta. Já o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,3% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro, mas encolheu 7,3% na comparação anual.

Nesse cenário, o índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, encerrou em baixa de 0,86%, a 6.713,63 pontos, na mínima do dia. No trimestre, contudo, houve valorização de 3,92%. Os papéis de Royal Dutch Schell (-2,32%) e BP (-2,27%) foram alguns dos que lideraram as perdas, na esteira da volatilidade nas cotações de petróleo.

Em Frankfurt, o DAX ficou estável em 15.008,34 pontos, com salto trimestral de 9,40%. A agência de estatísticas alemã informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país subiu 0,5% em março ante fevereiro.

Por lá, repercutiu também a decisão de uma comissão do governo de recomendar a suspensão do uso da vacina de Oxford/AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos, de acordo com um relatório da Augsburger Allgemeine. O país tem enfrentado um agravamento da doença nos últimos dias, que leva à imposição de medidas restritivas.

Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,34%, a 6.067,23 pontos, com alta de 9,09% no trimestre.

Já em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,05% nesta quarta-feira e 10,80% de janeiro a março, a 24.548,56 pontos.

Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,18%, a 8.580,00 pontos, com avanço trimestral de 6,27%.

Já o PSI 20, de Lisboa, aumentou 0,81% nesta quarta-feira e 0,60% no trimestre, a 4.929,60 pontos.





Agência Estado