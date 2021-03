Municípios discutem impactos da privatização da Corsan

"Hoje a insegurança é total. Ninguem sabe de nada", resume o presidente da Federação das Associaçãodos Municípios do RS (Famurs), Maneco Hassen, sobre a perspectiva de privatização da Corsan , que deve ser encaminhada para aval da Assembleia Legislativa. Os impactos para as 317 cidades atendidas pela estatal serão analisados um uma grande videoconferência na manhã desta quarta-feira (31), chamada pela federação.

O anúncio da decisão de vender a maior parte do capital, com perda de controle pelo Estado, foi feito há duas semanas pelo governador Eduardo Leite (PSDB). A justificativa é a necessidade de buscar fontes de recursos para dar conta do volume de investimentos até 2033, previstos no novo marco regulatório do saneamento . Leite argumenta que a condição atual da empresa gera dificuldades para captar rapidamente capital.

Hassen diz que a decisão do governador surpreendeu prefeitos. "O Estado não consultou e não ouviu nossa opinião. Fomos pegos de surpresa. A situação é nebulosa", reage o dirigente, lembrando ainda que "a concessão é dos municípios". A Corsan tem contratos com cada localidade para ofertar o serviço. Pelo marco, a vantagem de estatais para operar as concessões teria sido reduzida, alega o Estado.

A Famurs cita que chegou a ter reunião com a estatal após o anúncio, mas que as informações não esclareceram dúvidas como plano de investimentos. O temor dos prefeitos, cita Hassen, é que num a gestão privada localidades que não gerem lucro deixem de ser atendidas. É o que se chama de benefício cruzado, pelo qual a receita maior ou ganho no atendimento a cidades médias e grandes cobrem o déficit de municípios menores.

Sobre a manutenção de serviços onde há prejuízo, o governador apontou que a intenção é preservar os atuais contratos e que o governo quer manter o Estado como acionista de referência, com maior número de ações para manter a influência na operação e decisões do negócio. Hassen diz que 80% das localidades atendidas seriam deficitárias. Para o dirigente, a companhia pode dar conta dos investimentos aplicando a rentabilidade anual.

A intenção é fazer até outubro IPO, que é o lançamento de ações que marca a abertura de capital. O Estado fala em potencial de R$ 1 bilhão com a primeira operação, mas não informou ainda o total de ações a ser negociado.

A Assembleia Legislativa já abriu caminho para que seja avaliado e votado projeto autorizando a venda. Na semana passada, foi aprovado o fim da exigência de plebiscito para a privatização, que incljui ainda Banrisul e Procergs, últimos ativos mais valiosos que ainda mantinham a exigência. A CEEE-D (distribuição) deve ser leiloada nesta quarta-feira (31) na B3 (bolsa de valores).