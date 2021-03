Prefeitura assina parcerias para manutenção de espaços públicos em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre passou a contar com duas novas parcerias comunitárias de doação de serviços e adoção de espaços públicos da Capital. A primeira foi feita pelo proprietário do supermercado Santa Rita (Zona Sul), Danilo Tiziani, que doou aproximadamente R$ 15 mil em materiais para a realização de melhorias nos sanitários da Praça Zeno Simon, localizada no bairro Guarujá. A segunda ficará por conta da empresa Alencastro Corretora de Seguros e Imóveis LTDA, que adotou por dez anos a Rótula Darcy Marcos de Alencastro (entre a avenida Salvador França e as ruas Engenheiro Antônio Carlos Tibiriçá e a José Carvalho Bernardes) no bairro Petrópolis. Os contratos foram assinados foram entregues aos empresários nesta terça-feira (30) em evento ocorrido no Paço Municipal e integram projeto da administração pública para embelezamento da cidade.

"Este é um ato singelo, mas tem muito simbolismo, porque nos temos a compreensão de que não existe uma cidade melhor, se não tiver uma profunda parceria solidária das forças vivas do Município e queremos dar destaque a estes contratos, para que outros se somem", disse o prefeito Sebastião Melo. Outras oito parcerias estão em análise desde a última semana (de 22 a 27 de março), e incluem propostas de empresas de diversos portes. "Interessados em participar do projeto de Adoções e Doações podem procurar a cartilha do projeto no site da Prefeitura. Esses dois contratos são os primeiros do modelo simplificado adotado pela prefeitura para viabilizar as parcerias comunitárias", destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Segundo os gestores, sete dias após o lançamento da cartilha, o número de propostas de novas parcerias (10) já supera o de contratos do gênero (quatro) assinados em 2020. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Parcerias, na semana passada já foram doadas latas de tinta, placas de identificação, luminárias, chuveiros, elementos podotáteis para rampa de acesso e escadas, portas, torneiras, entre outros materiais para a reforma completa dos sanitários da Praça Zeno Simon. A previsão é de que os trabalhos - que serão executados pela Secretaria Municipal de Obras e Viação - iniciem nas próximas semanas.

Adotada pela Alencastro Corretora de Seguros e Imóveis, na prática a Rótula Darcy Marcos de Alencastro será mantida por João Carlos Bragé de Alencastro e João Carlos Grassi de Alencastro, filho e neto do empresário que dá nome ao largo. "Assinar o termo de adoção nesta semana tem um valor muito importante, já que meu pai faria 95 anos no dia 23 de março", ressaltou Bragé. Ele adianta que está elaborando um projeto de paisagismo e pintura do espaço e avisa de que o butiazeiro que tem no local será mantido. "Tem um grande valor sentimental para nossa família", explicou.

O evento desta terça-feira foi acompanhado por diversos secretários municipais, através de plataforma online. O titular da pasta de Governança Local, Cássio Trogildo, chamou a atenção para a importância da Prefeitura poder contar com recursos que não estão no orçamento público. "Estas parcerias são muito significativas e ajudam a melhorar os espaços da cidade. Estamos na expectativa de estabelecer muitas parcerias, em todas as 17 regiões e bairros do Orçamento Participativo.

"Queremos criar uma cultura de adoção e doação", frisou Melo. "Estamos nos reunindo com os prestadores de serviços, e queremos que todos os fornecedores do Município adotem algum espaço - isso vai fazer deles corresponsáveis pelo processo público."