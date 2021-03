Bolsas da Europa fecham em alta, com aposta em recuperação puxada pelos EUA

As bolsas da Europa encerraram esta terça-feira (30) em alta, diante da aposta renovada de investidores em uma rápida recuperação da economia global puxada pelos Estados Unidos. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou o dia com avanço de 0,71%, a 430,65 pontos.

Apesar de Nova York em queda, devido à alta dos juros dos Treasuries, as praças europeias conseguiram defender o positivo na sessão desta terça-feira. Há grande expectativa para o anúncio, marcado para quarta-feira, do novo pacote fiscal da Casa Branca, desta vez voltado para o setor de infraestrutura.

O plano deve rondar os US$ 3 trilhões e dar novo impulso à retomada da atividade nos EUA. A leitura é que o ritmo de recuperação da maior economia do mundo poderá puxar as demais do globo, ainda que na Europa a recuperação se dê mais lenta em meio à vacinação vacilante contra a Covid-19.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou o pregão em alta de 0,53%, aos 6772,12 pontos, enquanto em Frankfurt, o DAX terminou com ganho de 1,29%, aos 15008,61 pontos. Por lá, destaque para o setor automobilístico: a BMW disparou 4,53% e a Volkswagen, 4,27%.

Já o índice CAC 40, de Paris, subiu 1,21%, a 6088,04 pontos.

Entre outras praças europeias, o índice Ibex 35, de Madri, subiu 1,21%, para 8.595,20 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, mostrou elevação de 0,52%, aos 4.889,77 pontos.





Agência Estado