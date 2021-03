Hospital de Caxias terá o maior parque solar da saúde na região

O Hospital do Círculo, de Caxias do Sul, abrigará em breve o maior parque de energia solar da área da saúde na região. O estabelecimento está implantando sistema com 2.570 placas de 350 W cada, que terá capacidade para gerar, mensalmente, média de 112 mil kWh. A expectativa é que o investimento resulte em economia média de R$ 45 mil por mês. O sistema, em instalação pela Serrana Sistemas e Energia, deve ser entregue até o final de abril.

A implantação do sistema tem a responsabilidade de Voltatec, primeira empresa especialista em sistemas fotovoltaicos da Serra Gaúcha. O sócio Guilherme Saraiva explica que a capacidade de energia instalada no Hospital do Círculo é suficiente para abastecer, em um mês, mais de 330 residências ou mais de 20 postos de combustíveis. “Esses comparativos mostram de uma forma mais clara os vários benefícios gerados pela energia fotovoltaica. A economia financeira é uma das principais vantagens, mas também é importante demonstrar que grandes instituições estão adotando modelos mais sustentáveis de matriz energética”, reforça. A parceria entre a Voltatec e a Serrana Sistemas e Energia já resultou na instalação de mais de 5 mil painéis.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Rio Grande do Sul possui 43,4 mil sistemas em operação, que abastecem mais de 53 mil consumidores, em 490 municípios. O estado divide com São Paulo a segunda posição no ranking nacional em dados relacionados à energia fotovoltaica, que tem Minas Gerais na liderança. Caxias do Sul está entre as 10 cidades do país em potência instalada de energia fotovoltaica, sendo a primeira colocada da Região Sul, segundo a entidade.

Saraiva acrescenta que o valor investido no sistema fotovoltaico tem retorno, em forma de redução no custo da energia elétrica, no prazo de médio de três a cinco anos. “Existem linhas de financiamento específicas para este fim que são muito atrativas, com juros baixos e prazos que se enquadram nos mais variados orçamentos”, observa.

O presidente da Diretoria Estatutária do Círculo Saúde, Ivan Furlan, destaca que o investimento no parque de energia solar do hospital vai além do benefício da redução do consumo mensal, mas vai ao encontro dos valores da instituição. “O Círculo tem uma preocupação muito grande quanto ao seu caráter de responsabilidade social e ambiental”, argumentou.

A Voltatec está no mercado desde 2016. Neste período, os sócios Guilherme Saraiva e Carolina Marchi já garantiram a instalação de mais de 350 sistemas fotovoltaicos, que estão em funcionamento no Sul e Nordeste brasileiro e na Argentina. Em 2019, os sócios criaram o Aprendiz Solar para ministrar treinamentos com metodologia própria e mentoria, unindo conhecimento e prática reais dos proprietários.