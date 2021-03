Quase 9 milhões de contribuintes enviaram declaração

Nas quatro primeiras semanas de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 8.992.283 contribuintes acertaram as contas com o Leão. Isso equivale a 27,6% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado na tarde de ontem (29) pela Receita Federal, com dados apurados até as 11h desta segunda-feira.