Paraguai permite entrada de brasileiros, enquanto Uruguai e Argentina mantêm fronteiras fechadas

Com o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, países vizinhos como Uruguai e Argentina optaram por manter as medidas contra o avanço da doença e seguem com as fronteiras fechadas para visitantes. Já o Paraguai está permitindo a entrada de brasileiros desde outubro de 2020, desde que cumpram os requisitos, que variam dependendo de cada localidade.

Quando o destino são cidades com distância superior a 30 km da fronteira é necessário comprovar a resposta "Não Reagente" no exame PCR para Covid-19 (realizado no máximo 72 horas antes de viajar), destaca o adido comercial no Consulado do Paraguai, Jorge Valenzuela. O resultado do RT-PCR deve ser anexado à Ficha de Viajante, cujo formulário deve ser preenchido no site do governo ( https://dgvs.mspbs.gov.py ). "Também é exigido atestado de vacina contra a febre amarela", emenda.

Segundo o adido comercial do Consulado do Paraguai, os documentos deverão ser apresentados à Polícia Federal na entrada do País, independentemente se o ingresso do visitante se der pelo aeroporto ou por via rodoviária. "Se o destino for uma cidade fronteiriça, como Ciudad del Este ou qualquer outra que esteja localizada até 30 km de uma fronteira com o Brasil, o viajante pode entrar e sair sem passar pela polícia federal, portanto estes requisitos estão dispensados", destaca.

Outra flexibilização disposta a quem for ao Paraguai é que não é necessário fazer quarentena, segundo Valenzuela. Ele pondera que, em vista da necessidade de isolamento social, o movimento de visitantes está fraco. "Diariamente recebemos uma ou duas consultas de pessoas que precisam ir ao país para trabalhar em Assunção - com contrato, ou para um trabalho específico. Mas com finalidade de turismo não estamos tendo consultas." Apesar de não ser obrigatório, o governo daquele país recomenda que o viajante ingresse com seguro-saúde internacional, para, em caso de uma emergência, ter acesso a um hospital particular.

onde as fronteiras estão fechadas desde meados de março de 2020 free shops foram fechados recentemente No caso do Uruguai,, o ingresso de brasileiros é permitido somente em casos excepcionais (razões humanitárias, reunificação familiar, ou motivos empresariais, como investimentos no país). Ospara conter o vírus. "Podem ingressar brasileiros residentes no Uruguai com carteira de identidade uruguaia vigente, que apresentem o RT-PCR negativado (realizado com no máximo de 72 horas de antecedência)", pondera a cônsul-geral do Uruguai, Liliana Cristina Buonomo. Ela emenda que também é permitida a entrada de filhos e netos de uruguaios que tenham constância consular.

voos cancelados desde sábado (27) e sem datas para serem reprogramados Com, na Argentina a entrada pelo aeroporto só ocorrerá em casos excepcionais: "Ainda não temos definições mais completas, mas só será permitida para cidadãos argentinos ou para brasileiros com residência no país que precisam regressar para casa, em hipótese alguma será permitida a entrada de turistas, nem mesmo argentinos", explica o cônsul-adjunto, Hernan Palmieri. Nestes casos, será exigido que os viajantes realizem teste de Covid-19 antes de embarcar com destino à Argentina, se manter em isolamento em casa, e se submeter a outro teste após o sétimo dia de ingresso no país.

"Aqueles que acusarem resultado positivo após entrar na Argentina terão que realizar um terceiro teste de sequenciamento genômico e cumprir isolamento (até que o ciclo da doença complete) junto com seus acompanhantes em locais indicados pelas autoridades nacionais e pagos pelos passageiros", detalha Palmieri. Ele informa que as fronteiras terrestres (que estavam restritas desde abril de 2020, mas aceitando casos excepcionais) estão agora completamente fechadas, inclusive para os argentinos.

"Ambas as medidas foram anunciadas no sábado pelo governo da Argentina, porque a pandemia de Covid-19 está piorando em muitos países. As mesmas restrições estão sendo aplicadas para cidadãos do México e do Chile", detalhou o cônsul-adjunto. No caso de viagens comerciais, as agências de turismo devem apresentar protocolos ao Ministério do Turismo e Esportes, com certificação do laboratório onde os testes dos viajantes forem realizados.