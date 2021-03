Vendas na Páscoa devem ser 30% menores em relação ao período anterior à pandemia, diz Sindilojas

O Sindilojas Porto Alegre projeta que o volume de vendas na Páscoa deste ano seja 30% menor se comparado com 2019, período anterior à pandemia. De acordo com Paulo Kruse, presidente da entidade, o movimento nas lojas físicas e principalmente nos shoppings centers está bastante fraco. Apesar disso, ele diz que existe um sentimento de otimismo em relação à data comemorativa.

Kruse acredita que, mesmo assim, as pessoas irão às compras, até porque, conforme as orientações sanitárias, muitas não irão viajar neste feriado. “Eu acho que a Páscoa de 2021 pode ser positiva”, salienta.

Sobre a quinta semana de bandeira preta , Kruse avalia como uma situação bastante complicada para o setor. “É muito difícil porque essas medidas estão afetando exatamente o comércio não essencial, justo o setor que foi o mais prejudicado no ano passado”, destaca.

Ainda de acordo com o dirigente, o comércio de shoppings centers sofreu bem mais, por dois motivos: por restrição de dias de funcionamento e por restrição de horários. Kruse utiliza como exemplo negativo deste atual quadro os restaurantes, que têm como principal momento de faturamento à noite e eles têm permissão para funcionar até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, já que no sábado e no domingo eles têm de estar fechados e o atendimento só com tele-entrega.

“O Sindilojas Porto Alegre defende a ideia de que o comércio precisa estar aberto o maior tempo possível”, destaca. Kruse também lembra que, com um período maior de funcionamento das lojas, evita-se a formação de aglomeração. De acordo com ele, as pessoas precisam ter um tempo para fazer as suas compras.

O dirigente também fala sobre o fraco desempenho do setor durante este período. “Essa foi a primeira semana de abertura do comércio depois da última restrição de funcionamento e os números de faturamento estão no máximo na casa dos 40%, se comparado com o que o comércio vinha obtendo antes da paralisação”, acrescenta.

Páscoa pode trazer certo alento para o comércio gaúcho, diz FCDL-RS

A Páscoa de 2021 pode representar um alento para as vendas do comércio gaúcho, avalia a FCDL-RS. De acordo com a entidade, apesar do cenário de insegurança diante da pandemia, a data pode ajudar a amenizar as perdas que o setor enfrenta há mais de um ano em função da crise econômica gerada pelo novo coronavírus.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, lembra que a Páscoa do ano passado ocorreu no auge das restrições impostas ao comércio. Neste ano, segundo o dirigente, o consumidor deve optar por produtos com preços mais acessíveis, tendo em vista a redução do orçamento familiar e os muitos compromissos financeiros que as famílias precisam saldar. “Como o comércio retomou suas atividades há cerca de uma semana, após 21 dias fechado, a Páscoa se apresenta como uma oportunidade para os lojistas gaúchos ganharem um novo fôlego”, diz.

A FCDL-RS está estimulando os consumidores a valorizarem as lojas de suas cidades, indo até elas e escolhendo os presentes. “Isso ajuda a fortalecer a economia dos municípios, mantendo e criando empregos e gerando renda”, destaca.

Koch lembra que os lojistas estão prontos para receber os clientes, com toda segurança e qualidade no atendimento. “O comércio não é o polo disseminador da Covid-19, tendo em vista o rígido cumprimento, de parte dos lojistas, dos protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades”, ressalta.

Ele salienta que o atual momento do varejo é muito complicado. “Já vínhamos de um 2020 muito difícil e a situação se agravou com o recente período de três semanas em que o comércio teve que fechar suas portas novamente”, enfatiza.

Segundo Koch, é necessário adotar ações urgentes em prol da recuperação da economia e das empresas do Rio Grande do Sul com medidas efetivas de concessão de crédito, para os pequenos negócios, os mais afetados pela crise, com retração de vendas e dificuldades em honrar os compromissos financeiros. Ele diz que é fundamental apoiar, incentivar e fortalecer as micro e pequenas empresas.