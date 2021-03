Ouro fecha em alta com dólar fraco, apesar do aumento dos juros dos Treasuries

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em alta nesta sexta-feira (26) apoiado pelo enfraquecimento do dólar. Os ganhos, contudo, foram limitados pelo avanço dos juros dos Treasuries e a melhora no sentimento de risco nos mercados financeiros globais.

O ouro com entrega prevista para abril ganhou 0,42% nesta sexta-feira, e terminou a sessão cotado a US$ 1.732,30 a onça-troy, na Nymex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange. Na comparação semanal, houve queda de 0,54%.

"Fatores que normalmente pesaria sobre o ouro, como a alta nos mercados acionários e o dólar firme, não parecem estar aplicando muita pressão ao preço neste momento", destacou o analista Eugen Weiberg, em relatório divulgado pela manhã, enquanto a moeda americana estava em alta.

À tarde, a divisa dos Estados Unidos trocou de sinal e passou a cair, o que impôs mais sustentação ao metal precioso, ao torná-lo mais barato e, dessa forma, mais atraente para investidores.

Para o analista de mercado da Oanda, Edward Moya, o recrudescimento da pandemia de coronavírus no mundo tem reforçado as apostas de que bancos centrais seguirão com política monetária relaxada, o que da suporte ao ouro, pelo menos no curto prazo.

Agência Estado