Warren e parceiros oferecem 750 bolsas integrais a pessoas negras

A gestora de investimentos e corretora, Warren, teve uma grata surpresa com o grande interesse gerado pela oferta de 500 bolsas integrais a pessoas negras para o curso online Papo de Grana. Ao todo, foram 750 inscritos nesta iniciativa, que tem como proposta levar a educação financeira para mais pessoas. Ação foi proposta pelo núcleo da diversidade da Warren Educação com a consultoria da +afro, empresa voltada à promoção e ao incentivo à equidade racial.

De acordo com Tiago Kaplan, diretor da Warren Educação, a oferta de bolsas ganhou muita visibilidade e aceitação, ultrapassando o número de vagas. “Então, fomos atrás de parceiros para garantir essas 750 bolsas e conseguimos três apoiadores, que garantiram o patrocínio. São eles: Carvalho, Machado e Timm Advogados (CMT); Syhus, escritório de contabilidade para startups e empresas de tecnologia; e Silva Lopes Advogados, especializados em startups, fintechs e tecnologia.

Kaplan informa que no dia 30 de março, às 19h, será lançado o curso Papo de Grana, cujo título deriva de um livro de autoria de Tito Gusmão (CEO da Warren), que fala basicamente sobre finanças pessoais, investimentos e como começar a investir bem. Na oportunidade, ocorrerá um aulão virtual e gratuito de aproximadamente duas horas, sobre finanças pessoais. A atividade será ministrada por quatro professores do curso.

O diretor informa que o curso conta com oito módulos de vídeo aulas e com aproximadamente 3 horas de duração. Para os demais interessados, o curso, da data de lançamento até o dia 5 de abril, custa R$ 150,00 e após a compra, ele fica disponível por um período de 12 meses na plataforma da Warren Educação.

A atividade educacional, conforme Kaplan, já vinha sendo desenvolvida via blog da Warren. “A questão educacional sempre foi uma constante e agora se torna mais real com o curso online em 2021. Nós acreditamos que as melhores decisões financeiras começam pelo conhecimento, principalmente, em um momento tão difícil como esse”, acrescenta.