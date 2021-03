Incerteza dificulta sobrevivência de restaurantes

Redução de estoque, períodos sem lucros e demissões de funcionários estão entre as principais dificuldades enfrentadas pelo setor de alimentação durante a pandemia. As regras da bandeira preta do Distanciamento Controlado, que estavam em vigor desde o dia 27 de fevereiro, impediam restaurantes, bares e lanchonetes de receberem clientes em seus estabelecimentos.

Desde a última segunda-feira (22) seguindo as regras da bandeira vermelha, o setor de alimentação da capital está autorizado a receber clientes de segunda a sexta-feira, das 5h às 18h. Distância entre as mesas e lotação máxima de 25% são algumas das exigências para o funcionamento dos estabelecimentos que, aos sábados, domingos e feriados, devem permanecer fechados, podendo operar apenas por tele-entrega.

De acordo com o Sebrae, o setor de alimentação fora de casa tem grande importância para a economia do Brasil, gerando milhões de empregos em mais de 1,4 milhão de estabelecimentos e respondendo por 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com faturamento próximo de R$ 176 bilhões, em 2019. No entanto, no contexto da pandemia tem se mostrado um dos segmentos mais impactados.

Localizado no bairro Petrópolis desde sua inauguração, em 1996, o restaurante Marcellus tem sentido no dia a dia estes impactos. Antes da pandemia, o local costumava servir de entre 250 a 300 almoços por dia. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o número variou entre 80 e 100 refeições. Nesta semana, com a reabertura, a média caiu para 34 almoços ao dia. "Está muito difícil para trabalhar assim, com abre e fecha", resume Clécio Conte, proprietário do estabelecimento desde 2007.

Trabalhando há 25 anos com buffet durante o almoço e rodízio de filés no jantar, o restaurante costumava comercializar em torno de 100 quilos de carne por semana no buffet. Hoje, 20 quilos de carne têm sido suficientes. No horário que seria oferecido o rodízio, à noite, o único atendimento é feito por tele-entrega. Em um período normal, o Marcellus consumia 400 quilos de filé por semana - volume que caiu a zero atualmente, já que opera apenas entre 11h30min e 14h30min para atendimento presencial no almoço.

O "abre e fecha" ocasiona mudanças no cardápio, na reposição de produtos e no estoque do restaurante, também reduzido. Conte optou por comprar carnes e hortifrutigranjeiros em menores quantidades e apenas quando necessário, já que os produtos podem estragar. Antes, a carne era adquirida de duas a três vezes por semana, mas agora é feita uma análise do estoque para avaliar a necessidade.

Mesmo se comprar os produtos e não vender, o estabelecimento terá que pagar os fornecedores. Segundo Conte, tem sido muito difícil se programar porque o número de clientes que vão ao restaurante é uma incerteza. Em razão disso, o cardápio passou a ser feito com base no que se tem em estoque. O empresário explica que, quando o estabelecimento funcionava normalmente, havia mais variedade de pratos à disposição dos clientes.





Número de funcionários caiu pela metade

Há 14 anos administrando o restaurante Marcellus, Clécio Conte precisou reduzir o número de funcionários a menos da metade. Dos 30 trabalhadores, apenas 14 permaneceram. A preparação das refeições, que antigamente era tarefa de três cozinheiros, hoje é feita por apenas um profissional. Aos 52 anos de idade, o proprietário relata ter criado amizade com os funcionários do restaurante e se diz chateado pelas demissões. "São pessoas que têm filhos, têm aluguel, têm despesas", comenta Conte. Segundo ele, o custo para manter o restaurante aberto permanece praticamente igual a como era antes da pandemia. Deste modo, despesas como aluguel, salários, contas de água e luz continuam chegando. Com isso, não é sempre que a 'conta fecha'. Em alguns meses, o pouco lucro é suficiente para quitar as obrigações; em outros, gastos superam a receita. Quando o restaurante está fechado, Conte fica sem faturamento e, consequentemente, sem lucro, mas tem contas para pagar. Diante desta situação, o empresário se viu obrigado a demitir e faz um esforço para manter o quadro atual - ele admite que a operação hoje do Marcellus poderia ocorrer com um número menor ainda de trabalhadores. Mas mantém o otimismo, confiante de uma retomada mais positivas nos próximos meses.

Faturamento despenca com as restrições de horário