BRDE e BEI darão apoio às micro e pequenas empresas atingidas pela pandemia

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciaram na segunda-feira a disponibilização de financiamento dirigido especificamente às pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia da Covid-19 nos Estados da região Sul.

O novo acordo entre as entidades altera um contrato assinado em 2018, permitindo maior flexibilidade às duas instituições e a ampliação dos critérios de elegibilidade do atual empréstimo-quadro BRDE Climate Action FL, na quantia de € 80 milhões, para acelerar a concessão de empréstimos a empresas do setor privado impactadas pelas consequências da pandemia na América Latina, especialmente no Brasil.

Esta flexibilidade de contrato, de acordo com o BRDE, vai permitir que se acelere o acesso de pequenas, médias e microempresas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a um financiamento de € 15 milhões - aproximadamente R$ 100 milhões considerando a atual cotação da moeda europeia. A liberação inicial da quantia será destinada para capital de giro das empresas, além da possibilidade de crédito para investimento. Nessa quantia, até € 30 milhões de euros serão destinados ao financiamento de projetos urbanos apoiados pelo Felicity, mecanismo de preparação de projetos financiado pela Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI), promovida pela Alemanha.

Para a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos, o acordo com o Banco Europeu de Investimento chega em um momento importante. "O estágio atual da pandemia acabou acentuando as dificuldades que muitas atividades já vêm enfrentando há um ano. Auxiliar nessa travessia significa a sobrevivência de muitas empresas de pequeno porte, mas acima de tudo representa manutenção de empregos e renda, uma melhor perspectiva na hora da retomada", disse

Para Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI responsável pela América Latina, promover o empreendedorismo é fundamental para o crescimento sustentável. Ele afirma que o apoio financeiro à pequenas empresas visa acelerar a absorção de fundos destinados às empresas brasileiras pelo BRDE.