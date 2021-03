Abrasel-RS divulga vídeo em que pede ajuda financeira ao setor gastronômico

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul (Abrasel-RS) publicou um vídeo nas redes sociais na segunda-feira (22) que trata das dificuldades financeiras do setor gastronômico diante do agravamento do pandemia do novo coronavírus. Com o título "Têm silêncios que falam muito. E têm vazios que doem de uma forma inacreditável", a entidade lista uma série de demandas para enfrentar a crise econômica: