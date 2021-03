Profissionais do turismo fazem manifestação contra restrições em Bento Gonçalves

Uma faixa com a frase "Esse destino turístico deixará de existir" foi estendida sobre sobre a Pipa Pórtico de Bento Gonçalves na manhã desta terça-feira (23). O ato faz parte de uma série de ações realizadas ao longo do dia por empresários e profissionais ligados ao segmento do turismo contra as restrições impostas pelo modelo de Distanciamento Controlado do governo do Estado que impedem o setor de funcionar.

A campanha "O Turismo Não é o Vilão", promovida por empresários e comerciantes do trade turístico de todo o Estado, deve mobilizar ações ao longo desta terça-feira (23) em diferentes regiões. Em Bento Gonçalves, os manifestantes anunciaram a aplicação de faixas e cartazes em locais de grande movimentação, sensibilizando a sociedade para o drama do setor.

Além disso, estabelecimentos comerciais exibirão panos pretos em suas fachadas, representando o luto decorrente da proibição do atendimento ao público. Profissionais estão sendo convidados a compartilhar, por meio das redes sociais, depoimentos contando as consequências que o estendido período de paralisação/restrição impôs aos seus negócios.

A mobilização reúne, além dos profissionais do setor, entidades representativas, como o Bento Convention Bureau, Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG), Sindilojas e Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG).

O objetivo, segundo as organizações, é pressionar o governo do Estado a adotar medidas "mais coerentes do que a simples proibição de funcionamento do setor". "O Turismo vem buscando diálogo com o governo estadual há doze meses por meio do Comitê de Retomada do Turismo do Rio Grande do Sul, que reúne mais de 90 entidades do trade, sem sucesso. Não conseguimos uma única audiência com o Governador nesse período para negociar nossos pleitos, que por inúmeras vezes foram encaminhados, mas sem qualquer retorno", dizem as entidades, em nota.