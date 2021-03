Corsan capta R$ 600 milhões em operação de debêntures

Enquanto não desata o plano para abrir capital sem manter o controle estatal , a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) acaba de reforçar o caixa com R$ 600 milhões captados no mercado por meio da emissão pública de debêntures, a primeira na história da companhia.

"O dinheiro já está no caixa", avisou o presidente da companhia nesta segunda-feira (22), Roberto Barbuti. O "dinheiro" vai em parte para melhorar a condição do caixa e o maior volume para investimentos em melhoria e ampliação da infraestrutura do sistema de saneamento, tanto na ampliação da rede de água como no tratamento de esgoto.

A liquidação da operação, comunicada ao mercado em 10 de fevereiro, foi na sexta-feira (19). Segundo a estatal, a oferta chegou a receber interesse de mais de R$ 1,3 bilhão de investidores qualificados. A emissão seguiu a instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de esforços restritos. Neste tipo de oferta, há limite para até 75 investidores. As séries de debêntures não são conversíveis em ações.

A atração despertada no mercado é apontada como exemplo da capacidade da companhia de captar recursos para executar planos de expansão. Até 2033, a Corsan projeta R$ 10 bilhões para dar conta de entregas contratuais e novos patamares da universalização dos serviços previstos no novo marco regulatório do setor.

"A operação serve de exemplo de como começamos e como terminamos e sobre o que conseguimos capturar de valor, que não é pouca coisa", resumiu Barbuti, ao #JCExplica . A principal justificativa para abrir capital com perda do controle - o Estado quer manter 30% das ações ordinária, com direito a voto, continuando a ser o maior acionista-, é a necessidade de recursos para honrar os compromissos com 317 municípios.

#JCEXPLICA: Assista à entrevista do presidente da Corsan

Na semana passada, o governador Eduardo Leite comunicou a decisão de privatizar a estatal, mudando promessa de campanha que era contra a medida. O primeiro passo foi pedir a apreciação de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Assembleia Legislativa que retira a exigência de plebiscito para vender capital abrindo mão do controle. Hoje 99,9% das ações são do Estado. A Corsan é uma companhia de economia mista.

Se tiver sucesso, Leite vai enviar Projeto de Lei para que os deputados deliberem sobre a autorização para a abertura de capital. A meta é fazer o IPO em outubro e obter R$ 1 bilhão na oferta.

Foram quatro séries de debêntures ofertadas. Apenas a primeira não foi efetivada. A segunda soma R$ 150 milhões, com resgate em cinco anos (2026), e a terceira e quarta, que são da classe de debêntures incentivadas na área de infraestrutura, totalizam R$ 450 milhões - R$ 115 milhões da terceira, com prazo de sete anos (2028), e R$ 335 milhões da quarta, com prazo de dez anos (2031).

"Atraímos os principais investidores desse mercado no País", destaca o presidente da estatal. O executivo, desde 2019 no cargo, comenta que o novo capital permitirá dar andamento a um volume maior de aportes. Em 2020, a estatal bateu recorde, com investimentos de R$ 417 milhões, cita ele.

"Quando assumi, fui muito claro: não é para segurar nenhum investimento por falta de dinheiro. Dinheiro vamos atrás", recorda Barbuti. O presidente estima que devem ser aplicados R$ 700 milhões em expansões e melhorias. A cifra seria uma transição para um nível mais elevado, que atenderia a metas contratuais e ja alinhadas com o novo marco.

"Temos de seguir para um patamar de R$ 1 billhão de investimentos ao ano", observa o executivo.

Segundo a estatal, os recursos das debêntures de infraestrutura serão aplicados em obras dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES) nos municípios que serviram de lastro para a emissão. São 14 localidades em diversas regiões, como Canela e Gramado, na Serra Gaúcha. Santa Maria e Santa Cruz do Sul, no Centro, Iraí, no Noroeste, Dom Pedro, na Campanha, e São José do Norte, no Litoral Sul.

Confira o destino dos R$ 450 das debêntures de infraestrutura

Alegrete: ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), com implantação de redes coletoras na Bacia 1 e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Alvorada e Viamão: implantação do Sistema Integrado de Abastecimento, com captação, adutoras, elevatórias, ETA, tratamento do lodo e reservatórios

Cachoeira do Sul: ampliação da ETE em 2º módulo

Dom Pedrito: ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), com captação, elevatória de água bruta e tratamento do lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA)

Eldorado do Sul: ampliação do SAA, com adutora de água tratada e reservatório

Gramado e Canela:

Ampliação do SAA, com elevatória e adutora de água bruta, ampliação da ETA II, tratamento do lodo da ETA II, adutora de água tratada, reservatório e booster

Ampliação do SES em Canela, com implantação de redes coletoras nas Bacias Canelinha e Santa Terezinha e ampliação da ETE Santa Terezinha - 2º módulo

Implantação da ETE Ávila em Gramado (1º e 2º módulos)

Iraí: ampliação do SAA, com barragem de nível e reforma na elevatória de água bruta

Osório e Xangri-Lá: ampliação do SAA, com implantação de sistema de tratamento de lodo na ETA Osório e na ETA Atlântida Sul

Santa Maria: ampliação do SAA, com adutora de água bruta do Escrimin e adutora de água tratada da UFSM

São José do Norte: amipliação do SAA da 5ª Seção, com adutora e elevatória de água tratada e reservatórios

Santa Cruz do Sul: implantação da Estação de Tratamento de Água