Bolsa de Valores brasileira seguirá aberta durante feriado antecipado em SP

A B3, que opera a Bolsa de Valores brasileira, não vai aderir à antecipação de feriados em São Paulo (SP). Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (19), a empresa diz que irá manter o calendário planejado anteriormente.

Para tentar frear a disseminação do coronavírus na capital paulista, a prefeitura antecipou para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário de São Paulo do ano que vem.

Todos os segmentos da B3, porém, funcionarão normalmente nessas datas. O dia 2 de abril é o feriado de Sexta-Feira Santa -como já estava previsto, neste dia a Bolsa não irá funcionar.

Os feriados antecipados serão mantidos em suas datas originais pela B3 (Corpus Christi em 3 de junho, Consciência Negra em 20 de novembro e o aniversário da cidade em 25 de janeiro).

"Qualquer tipo de fechamento do mercado financeiro dessa forma abrupta pode gerar uma distorção na formação de preços. É importante que a B3 não feche", disse Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.

Além da compra e venda de ações e demais ativos de renda variável, a Bolsa de Valores também opera a compra e venda de ativos de renda fixa, derivativos, empréstimo de ativos, operações com títulos do agronegócio e de garantias.

Há ainda a Cetip (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos), também operada pela B3, que é responsável pela negociação de títulos públicos federais.

A B3 ainda oferece análise e aprovação de crédito para financiamento de veículos e imóveis, sendo líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das informações exigidas para registro de contratos e anotações dos gravames do financiamento de veículos junto aos órgãos de trânsito.

Devido à gama de serviços que a companhia oferece a todo o país, adotar a antecipação dos feriados impactaria o calendário de todo o sistema financeiro nacional.

Os bancos ainda não definiram se vão aderir à antecipação dos feriados.