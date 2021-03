Cooperação pode fomentar o biogás e o biometano

Vista como uma solução ambientalmente correta, a produção de biogás e biometano (biogás purificado) através de resíduos orgânicos (como dejetos de porcos, aves e gado) enfrenta ainda alguns obstáculos para atingir todo o seu potencial no Brasil e no Rio Grande do Sul. A pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, Suelen Paesi, argumenta que a escala para obter a matéria-prima para produzir os biocombustíveis pode ser um problema, mas a solução para isso está na cooperação entre os geradores dos resíduos.

Suelen comenta que a produção do biogás, para geração de energia elétrica ou térmica, ou do biometano, que pode ser aproveitado para abastecer veículos automotores, pode ser feita por pequenos ou grandes produtores. Os criadores de suínos, por exemplo, podem se unir para juntar material suficiente para alimentar uma usina ao mesmo tempo que dão uma destinação correta aos rejeitos de suas atividades. A pesquisadora acrescenta que federações e sindicatos ligados ao campo podem auxiliar nessa inciativa. "Um dos maiores gargalos no agronegócio é a geração de resíduos" frisa.

Suelen acrescenta que, especificamente o Rio Grande do Sul, que tem uma vasta tradição agrícola, tem possibilidade de aumentar sua participação na produção nacional de biogás. De acordo com nota técnica do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), em 2019, o Brasil contava com 521 complexos de biogás em operação, atingindo um volume de aproximadamente 1,34 bilhão de normal metro cúbico ao ano (Nm3/ano). Desse total, 26 unidades encontravam-se no Rio Grande do Sul, representando em torno de 5% do volume de biogás produzido no País pelas plantas em atividade naquele ano.

Sobre o 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, Suelen informa que essa edição do evento, devido à pandemia, será realizada de forma online, de 29 de março a 1º de abril. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, pelo site www.biogasebiometano.com.br. A expectativa é atrair para o encontro empreendedores do setor, produtores rurais, prefeitos, acadêmicos, entre outros.

