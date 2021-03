Cais Embarcadero sinaliza nova data 'pretendida' para estrear no Cais Mauá

Dependente da evolução da pandemia e das restrições, que podem ser flexibilizadas na semana que vem , os empreendedores do Cais Embarcadero projetam nova data para a estreia da área de lazer que está sendo montada em trecho do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Em comunicado, DCSET Group e Tornak Holdinga, sócias na Embarcadero Empreendimentos, apontam 20 de abril como a nova meta para a abertura do local que está nas obras finais e com instalação das operações de gastronomia e lazer. O empreendimento fica no trecho ao lado da Usina do Gasômetro, incluindo o armazém A7, que não é tombado e será espaço para exposições com projeção de imagens em alta resolução.

"No momento, trabalhamos com uma estimativa de lançamento para o mês de abril, em data a ser definida", diz a nota. Os empreendedores informam que "aguardam maior clareza dos protocolos e das restrições estabelecidas para o próximo mês".

Brinquedos lúdicos estão entre as atrações, como o barco em madeira para interação das crianças. Fotos: Luiza Prado/JC

"Por enquanto, temos o dia 20 de abril como data pretendida para a abertura oficial, ainda a confirmar."

Um dos sócios e diretor da DCSET Eugênio Corrêa disse que, tão logo for assegurada a condição para a abertura, a finalização das instalações e o término da montagem das estruturas pelos futuros operadores nos espaços de restaurantes e cafés serão agilizados. Corrêa diz que em duas semanas tudo fica pronto.

Na área, os equipamentos de lazer, como parque, esplanada e pracinhas estavam já bem adiantados. Uma das atrações será o píer, no limite da usina, onde poderão ser atracadas lanchas e jet-sky para esporte e lazer náutico.

No 'fronteira' com a Usina do Gasômetro, passeios estão quase prontos ao lado do píer que terá esportes náuticos

A exploração da área, enquanto está indefinido o futuro do complexo do Cais Mauá, foi formalizada em contrato com cessão de uso pelo governo aos empreendedores , por um período de 55 meses.