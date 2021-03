Leite descarta privatização do Banrisul em seu governo, caso caia plebiscito das estatais

"O governo não tem perspectiva de encaminhar a privatização do Banrisul." A garantia foi dada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao responder ao questionamento se, ao pedir que a Assembleia Legislativa vote a retirada da exigência de plebiscito para a venda de estatais, não abriria chance para encaminhar a venda do banco.

Proposta de Emenda Constittucional (PEC) de autoria do deputado estadual Sérgio Turra prevê o fim da consulta a todas as estatais. O governo já pediu ao deputado para seja agilizada a apreciação do parecer sobre a PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O encaminhamento foi comunicado por Leite para obter o aval para a venda do controle acionária da Corsan por meio de abertura de capital na bolsa de valores, chamado de IPO.

"Não deve ser levada", disse Leite, sobre a intenção de que o alcance da liberação se estenda ao banco. "Este debate pode ser feito em outro governo."

"A retirada deve ser feita sobre outra empresa. Deixamos claro que o que o governo encaminha é a da Corsan por causa do marco regulatório do saneamento", detalhou o governador, ao falar sobre a proposta em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

"Neste governo, não pretendemos fazer (debate sobre a venda do banco). Mas é um tema para o futuro devido a mudanças no setor bancário, com crescimento de bancos digitais que vão afetando a operação do sistema financeiro tradicional. "Essa discussão fica mais para frente", completou Leite, indicadno que é pauta para outro governo.

"O Banrisul acaba não entrando nesta oportunidade. Deixo claro que a Corsan que estamos encaminhando. O que não impede que se debrucem sobre a proposta", sugeriu o governador.

A venda ou não do Banrisul é um dos temas mais sensíveis entre os gaúchos. Na campanha ao governo em 2018, Leite descartou a privatização. Há um consenso, que já vinha desde o governo do antecessor José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), de que não haveria apoio popular à medida. No governo Sartori, lotes grandes de ações preferenciais, sem direito a voto, chegaram a ser vendidas no mercado.

Uma tentativa de venda de parte das ações ordinárias com direito a voto, no limite para não comprometer o controle do capital do Estado, não teve êxito, com recuo do governo. A receita do capital alienado foi usada para socorrer o caixa.