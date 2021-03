Leite decide privatizar a Corsan para cumprir metas do marco do saneamento

O governador Eduardo Leite anunciou, em transmissão ao vivo, em redes sociais a decisão de privatizar a Corsan, estatal de saneamento básico que atende 317 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Leite diz que a intenção ainda é fazer a abertura de capital, para a venda de ações da estatal na bolsa de valores.

Neste caso, a intenção é não ter o controla do capital - 50% mais um das ações com direito a voto -, mas cerca de 30%, disse o governador.

O governador diz que teve de mudar a promessa da campanha eleitoral de 2018, de que não privatizaria a companhia. A medida é necessária, segundo ele, para atender às metas previstas no novo marco do saneamento.

"Rompo a palavra. O que está em jogo é o prejuízo ao Estado. A Corsan pode trilhar o mesmo caminho da CEEE", alegou. Leite lembrou que espera ataques políticos, com a cobrança de não honrar a palavra.

"Farei todo o esforço para que a população entenda."

Leite alegou que as metas do marco vão impor investimentos de R$ 10 bilhões até 2030, que não teria como serem sustentados. Com isso, a estatal poderia perder contratos.