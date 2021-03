Setores de Porto Alegre consolidam nesta quinta sugestões para cogestão voltada à RMPA

cogestão voltadas às peculiaridades da Região Metropolitana Nesta quinta-feira (18), entidades representativas de setores do comércio, serviços e eventos de Porto Alegre consolidam as propostas deda Capital (RMPA), que serão entregues ao prefeito Sebastião Melo e posteriormente levadas ao governo do Estado. As primeiras sugestões foram alinhavadas nesta quarta (17), em reunião virtual das lideranças dos segmentos.

LEIA MAIS : Comitê científico mantêm recomendação de suspender cogestão e reforçar isolamento social

anúncio da retomada da cogestão Aliviados diante doregional a partir de segunda-feira (22), os empresários defendem que o modelo de gestão compartilhada das ações seja permanente, porém, reforçam a necessidade de adequá-lo à economia e à realidade das cidades da RMPA. O tema foi amplamente debatido com o prefeito Sebastião Melo na terça.

ampliações de horários de funcionamento de atividades Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA), Paulo Kruse, que lidera o movimento do coletivo de empresários, o grupo quer manter o alinhamento às decisões do governo gaúcho, porém, garantire de teto de trabalhadores e clientes, de acordo com as necessidades da economia da Capital e cidades próximas.

"Concordamos com a proposta do governo, mas queremos ampliar para a Região Metropolitana tudo o que for possível, como teto de horário e de pessoas nos estabelecimentos. Já está comprovado que a culpa do agravamento da pandemia não é do nosso trabalho, mas sim das aglomerações e falta de comprometimento da população, e nossa realidade aqui é diferente do Interior", comenta Kruse.

O dirigente reforça que os empresários e funcionários são responsáveis e desde o primeiro momento adotaram todas as normas de prevenção e enfrentamento à pandemia, e não podem ser punidos pela falta de compromisso da população. "O agravamento da pandemia se justifica pelas aglomerações, pessoas que não se conscientizam e não respeitam os outros. E nós, comércio e serviços, estamos pagando o preço, e ele é muito alto", completa.