Engie Brasil retoma venda de usina gaúcha

Em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (17), a Engie Brasil comunicou que retomou o processo de venda da usina Pampa Sul. A termelétrica a carvão, situada no município gaúcho de Candiota, já recebeu investimentos de mais de R$ 2 bilhões e tem 100% da sua energia contratada até 31 de dezembro de 2043.

A unidade tem capacidade instalada de 345 MW e pode gerar energia suficiente para atender cerca de 1,3 milhão de pessoas. A entrada em operação comercial do complexo ocorreu em junho de 2019. Segundo o fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os processos de alienações da Pampa Sul e do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (este último empreendimento, em Santa Catarina, possui acordo de exclusividade para venda assinado com a FRAM Capital XII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e divulgado em 25 de fevereiro) estão em linha com a estratégia de descarbonização da Engie em todo o mundo.

A companhia afirma que está "centrada em seu propósito de acelerar a transição para uma economia neutra em carbono, direcionando as suas atividades para geração de energia renovável, gás natural e infraestrutura".