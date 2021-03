bandeira preta foi decretada em todo o Estado retomada da cogestão do distanciamento controlado O comércio não essencial do Rio Grande do Sul, fechado desde que a, deve voltar a abrir as portas na próxima semana. A medida, confirmada por empresários do setor e ainda não oficialmente pelo governo, está relacionada àna próxima segunda-feira (22). As regras de funcionamento do setor, porém, serão mais restritas.

Segundo apurou o Jornal do Comércio, as lojas poderão abrir de segunda a sexta-feira, até as 20h. Restaurantes, bares e lanchonetes poderão atuar sem restrição de dias, mas somente até as 17h.

que já vinha sendo considerada pelo governo estadual Leite esteve reunido com o prefeito de Porto Alegre Sebastão Melo A mudança,, foi sinalizada pelo governador Eduardo Leite durante reunião com empresários na noite desta terça-feira (16). A medida ainda não foi oficialmente confirmada pelo governo do Estado. Mais cedo,para tratar sobre as restrições.

Em vídeo, o presidente da Assembleia gaúcha Gabriel Souza (MDB) confirmou a data de retorno da cogestão com reformulação dos protocolos sanitários.

O deputado ainda citou que a abertura de linhas de crédito para amenizar os efeitos da pandemia na crise econômica, com a disponibilização de recursos do BRDE, Badesul e Banrisul. Os detalhes ainda não foram divulgados.