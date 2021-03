Leite e Melo debatem volta da cogestão em encontro no Piratini

reunir-se com empresários Antes depara debater a reabertura da economia, em caso da retomada da cogestão na próxima semana, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, tratou do tema com o governador Eduardo Leite, em encontro no Palácio Piratini.





Melo reforçou as medidas que estão sendo tomadas para a ampliação de leitos clínicos e de UTIs na Capital, e reafirmou posição favorável à volta do modelo de cogestão - que possibilita a divisão de responsabilidades entre Estado e municípios-, suspenso no final de fevereiro, em razão do agravamento da pandemia e adoção da bandeira preta em todo o RS.

Para o prefeito, é necessário que a cogestão não seja provisória, e que os protocolos regionais sejam formulados em parceria com as prefeituras. "Penso que a retomada da cogestão, se houver, deva ser definitiva, até o fim da pandemia. Além disso, os municípios de uma mesma região precisam estar alinhados e participar do processo de criação dos protocolos. Não dá pra termos aqui na Região Metropolitana, por exemplo, Porto Alegre com uma atitude, Canoas com outra, Viamão com outra. Somos cidades conurbadas e devemos ter uma posição única", afirmou.





Outro ponto em debate foi a restrição de horários para funcionamento dos supermercados, que, na visão de Melo, provoca ainda mais aglomerações. "Pedi ao governador para que reconsiderasse essa questão, pois penso que estendendo o horário de funcionamento seria possível ter um movimento mais espaçado, sem aglomerações", disse.





O comandante do Paço Municipal também pediu a Leite a desvinculação de algumas verbas estaduais destinadas especificamente à área da Saúde, para que sejam concentradas no combate à pandemia. Também participaram do encontro o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles.