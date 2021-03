JC lança nova funcionalidade para assinantes: Minha Capa

Como forma de valorizar os seus assinantes, o Jornal do Comércio lançou mais um serviço exclusivo: a Minha Capa, página do site onde é possível personalizar com os assuntos de seu interesse - como notícias de economia e política, por exemplo - e selecionar colunistas para ficarem em destaque.

Com esse benefício, cada assinante passa a receber um conteúdo muito mais assertivo, sem correr o risco de deixar passar notícias que considera fundamentais.

De acordo com o diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, “essa nova ferramenta foi criada em cima das necessidades dos leitores, permitindo uma leitura mais objetiva e organizada, para se informar com mais rapidez, assim como exige nosso dia a dia”.

O JC está cada vez mais conectado com os seus assinantes no digital, através de Aplicativo e de novas funcionalidades, como a Minha Capa.

COMO UTILIZAR A MINHA CAPA: