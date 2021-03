Bolsas de NY avançam com queda dos juros; Dow Jones e S&P 500 batem recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira (15) com o Dow Jones e o S&P 500 renovando máximas históricas de fechamento pelo quarto pregão seguido, no caso do primeiro índice, e pela terceira sessão consecutiva, no caso do segundo. A queda nos rendimentos dos Treasuries, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, apoiaram os ganhos no mercado acionário, que operou volátil durante a maior parte do dia. Ações sensíveis ao cenário econômico americano se beneficiaram da implementação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão no país, bem como das discussões sobre mais investimentos ao setor de infraestrutura, que pode ser custeado por novos impostos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,53%, aos 32.953,46 pontos, o S&P 500 subiu 0,65%, a 3.968,94 pontos, e o Nasdaq avançou 1,05%, a 13.459,71 pontos. O setor de tecnologia, de maior peso no Nasdaq, registrou ganhos na maioria das ações hoje, com altas de Apple (+2,45%), Facebook (+1,99%), e Alphabet (+0,22%), controladora do Google. A Microsoft, porém, recuou 0,40%.

As bolsas de NY responderam em grande parte ao movimento nos bônus dos Treasuries americanos. Mais cedo, os retornos dos títulos subiam, pressionando os índices, que firmaram alta durante a tarde de hoje com a queda nos juros. Investidores dão uma pausa no movimento de venda no mercado de renda fixa à espera de sinalizações sobre o avanço dos rendimentos vindas do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), cujo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reúne nesta semana para decidir a política monetária do banco. O presidente da instituição, Jerome Powell, concederá entrevista coletiva após a divulgação do comunicado pelo Fed.

O pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, assinado na semana passada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, segue dando apoio às bolsas nova-iorquinas. Hoje, Biden confirmou a escolha por Gene Sperling para supervisionar a aplicação dos recursos do pacote, à medida que os primeiros pagamentos diretos previstos na legislação são liberados aos americanos.

Aliado ao pacote fiscal, o ritmo acelerado da vacinação contra a covid-19 nos EUA apoiou papéis de alguns dos setores mais impactados pela crise sanitária. Ações de companhias aéreas acumularam alguns dos maiores avanços hoje em NY, com alta de 7,70% da American Airlines. Já a United Airlines subiu 8,26% hoje, na maior alta do S&P 500, após a empresa informar que espera que seu caixa em março seja positivo, seguindo um aumento nas viagens por conta de menores restrições relacionadas à pandemia.

Investidores ainda observam as negociações por novos estímulos fiscais ao setor de infraestrutura dos EUA. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, ao ser questionada sobre este novo pacote, afirmou que Biden acredita que grandes corporações podem pagar mais impostos, dando a entender que o projeto pode ser custeado por meio de um aumento em tributos corporativos.

Entre destaques negativos das bolsas hoje, a farmacêutica Eli Lilly recuou 9,09%, na maior queda do S&P 500, após resultados de um medicamento para Alzheimer frustrarem investidores, segundo reportou a Dow Jones Newswires. Ações de petroleiras também operaram em baixa, com perdas de Occidental Petroleum (-4,34%), ExxonMobil (-2,55%), Chevron (-1,17%) e ConocoPhillips (-1,74%).(COM INFORMAÇÕES DE DOW JONES NEWSWIRES)

Agência Estado