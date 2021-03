MRV realiza feirão de venda de imóveis online

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, realizará entre este sábado (13) e 21 de março o Feirão Completão. No Rio Grande do Sul, serão comercializados apartamentos de 11 empreendimentos da MRV em seis cidades com descontos. O cliente pode fazer o tour virtual pelas unidades à venda e fazer todo o processo de compra online.