Governo do RS se manifesta sobre protesto e condena aglomeração

No final da tarde desta quarta-feira (10), o Executivo gaúcho lançou nota oficial para comentar sobre a manifestação que ocorreu ao longo da tard e , em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. O governo disse entender as posições contrárias às restrições econômicas neste momento da pandemia, mas lembrou que o cenário não é oportuno a aglomerações.

desde que foi anunciada a bandeira preta Os manifestantes protestaram contra o fechamento de atividades,no RS, e fizeram questionamentos ao governo sobre a ampliação de leitos de UTI.

recorde de mortes No comunicado, a administração estadual enfatizou que o Estado registroupela Covid-19 na terça-feira (9), e que mesmo com a ampliação de leitos de UTI, a capacidade de ocupação está esgotada. "Esse contexto impõe que o Rio Grande do Sul adote medidas restritivas para diminuir a circulação de pessoas, como fizeram, com sucesso, países como Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Espanha, entre outros", destacou a nota.

Diante da gravidade do quadro da pandemia, o Palácio Piraini reiterou ainda que a realização de aglomerações, "com pessoas sem máscara, inclusive", em nada ajuda o Estado a superar o atual momento. "Pelo contrário: amplia a circulação do vírus, coloca vidas em risco (incluindo as de quem participa dessas atividades), atrasa a retomada econômica, que é de interesse de todos, e fortalece aquele que deveria ser o inimigo em comum da sociedade gaúcha: o vírus".