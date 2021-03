Agepes busca renegociar tributos municipais para minimizar efeitos da pandemia

Com atividades paralisadas há um ano e sem perspectiva de retomar as operação enquanto não houver melhora do cenário da Covid-19 nem ampliação da imunização, profissionais da área de eventos buscam junto à prefeitura de Porto Alegre a possibilidade de apoio para renegociar tributos e dívidas das empresas com o município e, assim, minimizar os efeitos da pandemia sobre o setor.

Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos (Agepes) Na segunda-feira (8), em reunião virtual, representantes dadebateram com o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Gomes, com o adjunto da pasta, Vicente Perrone, e com o titular da Secretaria de Habitação, André Machado, ações emergenciais que possam beneficiar as empresas do segmento, maciçamente afetadas pelas restrições às atividades.

Sem capital de giro e renda para a manutenção dos negócios, o setor busca alternativas para a manutenção de empregos e obrigações. "Estamos há 12 meses sem dinheiro nem fluxo de caixa e, agora, ainda temos de começar a pagar os empréstimos feitos no ano passado para sobreviver. Muitas empresas estão fechando e precisamos de auxílio", destaca a presidente da Agepes, Claudia Fattore.

Entre as solicitações da entidade está a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) das empresas em 2022 e redução da aliquota do Imposto Sobre Serviços (ISS), medidas consideradas fundamentais para dar fôlego ao setor, enquanto segue em ritmo de espera pela retomada e recuperação.

Reunião virtual entre representantes de eventos e primeiro escalão da prefeitura debateu medidas para o setor. Crédito: Agepes/Divulgação/JC

Segundo a prefeitura, as demandas do grupo estão sendo analisadas e tratadas internamente nas secretarias.

O vice-prefeito, que tem mantido interlocução com os setores econômicos, enfatiza que é intenção do poder público colaborar para desonerar as empresas. "Estamos estudando alternativas para desonerar o setor produtivo e preservar empregos. O momento da prefeitura também é difícil e a lei limita a gama de alternativas. O que depender de nós e estiver ao nosso alcance, será feito", ressaltou Gomes.