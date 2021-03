Projeto do Fundopem 4.0 está já na Casa Civil do governo gaúcho

O projeto de modernização do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul, o Fundopem 4.0, já está na Casa Civil do Governo do Estado. A nova versão recebe melhorias em duas frentes: revisão da legislação e digitalização das etapas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Economico, Rodrigo Lorenzoni, que está deixando a pasta a assumir a secretaria de Turismo, Secretaria de Turismo, o modelo proposto vai proporcionar mais agilidade e menos burocracia para o ingresso no Fundopem. “Legislação e exigências foram totalmente revisadas, permitindo que o candidato entregue somente a documentação necessária para o projeto, e muitas em formato digital”, pontuou. Conforme Rodrigo haverá uma redução significativa de etapas, diminuindo o número de dias entre o protocolo do pedido até a fruição do benefício.

Nesta sexta-feira (5), Rodrigo participou da reunião do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, pela última vez como Secretário de Desenvolvimento Econômico.“ Em 10 meses na pasta conseguimos, com dinamismo, articular com vários órgãos envolvidos no programa, ouvir empresários e desenvolver um projeto ágil e completo”, destacou.

Outro pilar da modernização do projeto é a criação do Fundopem Express, modalidade para a aquisição de máquinas e equipamentos para indústrias no valor de até R$ 1 milhão. Neste escopo estão 68% dos empreendimentos que solicitaram ingresso no programa nos últimos 10 anos. “Poderemos agilizar quase dois terços dos pedidos, reduzindo o tempo de espera em mais de 40%”, explica Rodrigo. Com isso, segundo o secretário, a implantação ou a ampliação de fábricas permitirá a geração de empregos com mais rapidez. Nesta modalidade ocorre somente o incentivo fiscal, sem financiamentos, o que reduz a burocracia necessária para estabelecer garantias.