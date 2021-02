Empresa thyssenkrupp Elevadores muda de nome e lança nova marca

Após a aquisição da thyssenkrupp Elevadores pelas empresas de private equity Advent International ("Advent") e Cinven, em junho de 2020, nesta quinta-feira (18) a nova companhia chamada de TK Elevador anunciou a sua nova marca global: TKE. No Brasil, a empresa é um dos principais players do setor de elevadores, com fábrica instalada em Guaíba. A matriz brasileira responde pelo mercado de toda a América Latina, possui 67 filiais no País, sucursais em 12 nações da América Latina e mais de 5 mil funcionários.

"A nova marca TKE permite que a empresa agora independente amplie ainda mais os seus negócios. É uma oportunidade valiosa para fortalecer nosso posicionamento de mercado e a liderança tecnológica em serviços de mobilidade de última geração", afirma o CEO da TK Elevator, Peter Walker. Com operações em todo o mundo e mais de 50 mil funcionários, a TK Elevator registrou vendas de aproximadamente € 8 bilhões no ano fiscal de 2019/2020. A linha de negócios mais importante do grupo continuará sendo a de serviços, que atualmente mantém cerca de 1,4 milhão de unidades de elevadores e escadas rolantes, com o suporte de mais de 24 mil técnicos de serviço em todo o mundo.

O portfólio TKE abrange uma ampla gama de produtos: desde elevadores comuns para edifícios residenciais e comerciais até soluções de ponta e altamente personalizadas para arranha-céus de última geração, como o One World Trade Center, em Nova York (EUA). Além de elevadores, seu portfólio também cobre escadas e esteiras rolantes, pontes de embarque de passageiros e plataformas elevatórias, bem como soluções de serviço sob medida para todos os produtos, cobrindo assim um amplo segmento de mobilidade urbana.