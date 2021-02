Prazo de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho é adiado para 2022

concluída até dezembro de 2021 Prevista para ser, a pista ampliada do Aeroporto Internacional Salgado Filho recebeu novo prazo para finalização. De acordo com a Fraport Brasil, que tem a concessão do terminal, devido a pandemia a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prorrogou a data de término das obras para agosto de 2022.

No momento as obras de ampliação da pista estão 97,6% concluídas, segundo a subsidiária da empresa alemã no Brasil. A Fraport explica que até o ano passado foi possível finalizar a pavimentação do trecho de ampliação, mas ainda falta a instalação de equipamentos de navegação (PAPI) A empresa também informa que está trabalhando no que chama de "sinalização horizontal e vertical" (balizamento da pista de pouso e decolagem, luminárias, placas, pintura, etc).

Outra fase pendente é a conclusão de etapas onde se localiza a Vila Nazaré. Na área ainda é necessário executar o espaço de segurança de final de pista (RESA) e instalar equipamentos de auxílio à navegação aérea, segundo a Fraport.