Morre Roberto Otaviano Rossato, presidente da Semeato, em Passo Fundo

Por meio de nota, a Semeato Indústria e Comércio informou o falecimento de seu presidente, Roberto Otaviano Rossato, aos 77 anos. O executivo veio a óbito nesta sexta-feira (12), em decorrência de problemas de saúde, em Passo Fundo, município do Norte gaúcho.

Com 56 anos de história, a empresa é uma das pioneiras do plantio direto no Brasil. Com atuação em mais de 25 países, a Semeato possui sete unidades no Rio Grande do Sul, localizadas nas cidades de Passo Fundo, Carazinho e Butiá. Quando a expressão “plantio direto” ainda ganhava significado no cenário agrícola brasileiro, a Semeato colaborou fundamentalmente no desenvolvimento deste revolucionário sistema de manejo do solo em parceria com a Embrapa Trigo e outros órgãos que projetaram o método ao Brasil e ao mundo.

Com visão, empreendedorismo e muito trabalho, a trajetória da Semeato anda lado a lado com a de seu presidente Roberto, filho do fundador, Paulo Rossato. Roberto Otaviano iniciou sua carreira profissional nos escritórios e na busca por excelência na fabricação das plantadeiras. Logo, passou a trabalhar diretamente com os operários, torneiros, mecânicos e soldadores. Ele, filho do dono da empresa, vestia-se como operário e com eles dividia as atividades industriais, logo se tornando chefe do setor de produção das máquinas.

Pelo esforço conjunto de Roberto e sua equipe, a Semeato recebeu mais de 20 prêmios Gerdau de Inovação, sendo uma das maiores detentoras de patentes do Brasil e tendo gerado milhares de empregos diretos e indiretos na região. Além do incansável legado de trabalho em prol da inovação na agricultura, Otaviano Rossato deixa a esposa Márcia, três filhos - Marcelo, Carolina e Roberta - e cinco netos.

O velório neste sábado (13) ocorrerá na Associação dos Funcionários da Semeato e, em virtude da pandemia da Covid-19, será restrito aos familiares.