Sine vai funcionar nos dois dias de Carnaval em Porto Alegre

Não vai ter parada durante o Carnaval, que não terá desfiles ou folia devido à pandemia, no atendimento do posto do Sine em Porto Alegre. A unidade na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá atenderá das 8h às 17h na segunda-feira (15) e terça (16).

Desempregados poderão comparecer para checar a oferta de vagas. Outra opção é buscar o agendamento eletrônico, com retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e Seguro desemprego pelo link

As empresas também podem buscar o escritóiro para ofertar vagas. Basta buscar o Formulário Padrão no site do serviço.