Aeroporto de Porto Alegre transportou quase 5 milhões de passageiros a menos em 2020

O Aeroporto de Porto Alegre, antigo Aeroporto Internacional Salgado Filho, transportou quase 5 milhões de passageiros a menos em 2020 comparado a 2019. A queda, no ano da pandemia, foi de 58% no fluxo. Já o número de voos recuou 51%. No front internacional, a queda de fluxo de pessoas foi de quase 80%.

Os números fechados da Fraport Brasil apontam que o maior impacto foi nos primeiros meses da crise sanitária. De abril a junho, as quedas chegaram a mais de 90% no fluxo. Julho começa a reposição lentamente

> O novo voo do Salgado Filho: Reportagem Especial esmiuça obra de ampliação da pista

A média de voos diários no ano passado ficou em 104, ante 213 do ano anterior. Nos dois primeiros meses do ano, a média superou 200 por dia. Março caiu a 158. Dezembro foi o campeão na pandemia , com 138 voos por dia, depois foram 121 em novembro. Antes o flxuo ficou abaico de cem conexões diárias.

O volume de passageiros chegou a 3.474.995 ante 8.314.013 em 2019. No tráfego externo, foram 113.325 pessoas, frente a mais de 508 mil em 2019.

Trajetória do fluxo de passageiros no Aeroporto de Porto Alegre

A concessionária, que assumir em janeiro de 2018 a operação do complexo, disse que, mesmo com o desfecho do ano, a movimentação foi no segundo semestre de 2020 "foi levemente superada no fim do semestre". A companhia, de capital alemão, havia revisto o prognóstico após setembro , ao verificar um maior fluxo.

Dezembro foi o melhor em fluxo nos meses pandêmicos, com 402,5 mil pessoas transportadas. Mas não superou março, que teve 407,6 mil passageiros e já havia dado os sinais do efeito da Covid-19. Janeiro e fevereiro tiveram movimentação de 748,1 mil e 650 mil pessoas, respectivamente.

Sobre 2021, a Fraport evita agora fazer projeção.

"Não sabemos como a pandemia vai se comportar no Brasil, nem quando teremos a população vacinada ao redor do mundo para voltar a voar entre os países como antes da Covid.

Em janeiro, cujos dados consolidadis devem sair no fim do mês, a média foi de 108 voos diários. Para fevereiro, a expectativa é de 95 voos diários.