Fiergs e Ministério da Cidadania assinam parceria para programa de capacitação

O ministro de Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, assinaram nesta quarta-feira o protocolo que estabelece a implantação do Plano Progredir.

"Este protocolo é o caminho para estender aquilo que precisamos fazer, gerar emprego e renda, e o setor público reconhece no setor privado o grande gerador de empregos no Brasil", disse Lorenzoni.

O programa federal tem como objetivo a inclusão de pessoas de baixa renda que estão no Cadastro Único do Governo no mercado de trabalho. Com a assinatura, fica previsto que o Ministério da Cidadania fomente três eixos dentro do programa: intermediação da mão de obra, qualificação profissional e empreendedorismo. Serão ofertados, através do site do ministério, cursos de qualificação e uma área para elaboração de currículo e vagas de emprego. Os cursos serão oferecidos pela Fiergs gratuitamente, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). Em janeiro, o Plano já contava com 190 cursos com inscrições abertas, oferecidos por 14 parceiros.

Para o presidente da Fiergs, um governo fraterno "inclui necessariamente uma boa base econômica, com empresas fortes, amparadas por políticas governamentais favoráveis aos empreendedores e seus empreendimentos".

Na cerimônia, Petry entregou a Lorenzoni, em nome do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, o documento Propostas para Aceleração do Crescimento Econômico, elaborado pela própria CNI.