Controlada da Randon adquire empresa de automação de Caxias do Sul

Apresentada ao mercado em outubro de 2020, a Randon Tech Solutions - RTS Industry aportou R$ 14 milhões para assumir 80% do controle da Auttom, empresa com sede em Caxias do Sul e atuação no segmento de soluções tecnológicas em automação e robótica industrial. Este é o primeiro movimento de aquisição pela RTS Industry, que tem foco na fabricação e a comercialização de células robotizadas, máquinas especiais, dispositivos e ferramentaria industrial. Localizada próxima à sede das Empresas Randon, também presta serviços técnicos de engenharia e assessoria em automação industrial, e comercializa peças e componentes para esse segmento.

A estratégia tem como foco complementar e ampliar as conexões da RTS Industry com tecnologias de vanguarda, constantemente aprimoradas no mercado de automação. Também visa estabelecer a atuação da companhia e seus serviços para clientes externos. “Com apenas quatro meses, a Randon Tech Solutions já apresenta o seu potencial, tanto de crescimento quanto de possibilidades de novos negócios. Nosso principal ganho com esse movimento é acelerar o processo de transformação industrial das Empresas Randon e da RTS Industry, e expandir com novas soluções em automação para o setor industrial no Brasil”, reforça o vice-presidente Executivo e COO das Empresas Randon, Sergio L. Carvalho.

A expectativa é que a mudança de comando ocorra ainda no primeiro trimestre do ano. A aquisição envolve apenas a divisão de automação da companhia e os dois sócios atuais seguem com participação minoritária.

Fundada em 1997, a Auttom atua em diversos segmentos, oferecendo soluções em células robotizadas, painéis elétricos customizados, segurança de máquinas e telemetria. Ela empresa com o mesmo time de colaboradores e sede no mesmo local.