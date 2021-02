Banrisul tem lucro líquido de R$ 727,5 milhões em 2020

Como outros bancos, o Banrisul também sentiu os efeitos da pandemia nos resultados e registrou lucro menor em 2020 - mesmo assim, o banco gaúcho finalizou o ano com um lucro líquido de R$ 727,5 milhões. Em 2019, o resultado positivo havia somado R$ 1,34 bilhão. Considerando o lucro líquido ajustado, a instituição teve um desempenho de R$ 824,8 milhões em 2020, queda de 35,3%, e rentabilidade ajustada de 10,2% sobre o patrimônio líquido médio.

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Banrisul, Marcus Staffen, explica que o lucro ajustado leva em conta que em outubro foi aberto um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) que abrangeu um pouco mais de 900 colaboradores do banco, o que representava em torno de 9% do total de funcionários. A despesa com essa medida, de R$ 97,3 milhões, foi contabilizada no quatro trimestre, afetando o resultado de 2020 e representando a diferença do lucro ajustado e o efetivo. “Como esse foi um evento pontual, se ele não existisse, o resultado do banco seria de R$ 824,8 milhões”, detalha o diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Staffen argumenta que todos os bancos foram afetados pela pandemia do coronavírus, que abalou a economia como um todo. Ele destaca que entre os fatores que impactaram o Banrisul estão o aumento das provisões de crédito, em um cenário de maior incerteza, e a limitação da taxa de juros no cheque-especial, em 8%, estipulada pelo Banco Central.

Apesar das dificuldades, Staffen enfatiza que o resultado do banco no quarto trimestre de do ano passado já está mais alinhado ao que pode ser considerado como normal. No período, o Banrisul teve um lucro líquido ajustado de R$ 330 milhões, ou seja, representando boa parte do lucro da instituição no ano inteiro. Em 2019, o resultado tinha sido de R$ 356 milhões no último trimestre do ano.

Já a carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 37,6 bilhões em dezembro de 2020, expansão de R$ 1,4 bilhão ou 3,9% nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 28,9 bilhões, aumento de R$ 1,1 bilhão ou 3,9% em um ano. O crédito comercial pessoa física apresentou crescimento de R$ 546,2 milhões ou 2,5% nos 12 meses, alcançando R$ 22,3 bilhões em dezembro de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo incremento do saldo das operações de crédito consignado, que atingiram o montante de R$ 17,1 bilhões em dezembro de 2020.

Já o braço do grupo Banrisul Cartões teve um lucro líquido de R$ 244,7 milhões no ano passado, contra R$ 271,7 milhões no ano anterior, uma queda de 9,9%. O volume financeiro transacionado pela Vero alcançou cerca de R$ 30,3 bilhões em 2020, contra R$ 29,5 bilhões em 2019. A Banrisul Cartões atua em duas linhas de produtos: a rede de adquirência Vero e os cartões de benefícios e empresariais BanriCard.